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Пропавшего инвалида несколько дней разыскивают в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 10:11 В Удмуртии несколько дней разыскивают Степанова Николая Вячеславовича. 31-летний мужчина является инвалидом второй группы.
Еще 11 марта Николай уехал к другу в СНТ Петушки по Гольянскому тракту. В последний раз выходил на связь вечером того же дня. Утром 12 марта он ушел в неизвестном направлении, и с тех пор о нем ничего неизвестно.
Был одет: тёмно-зеленая куртка, шапка коричневая с белой полосой. Рост 150 см, среднего телосложения.
Если Вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам ПСО "Регион 18" Поиск пропавших людей Ижевск : 8 951 195 29 71, 8 963 548 57 58. Либо в полицию, по тел. 02.
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