Идеальная работа: когда тебе платят за шикарный отдых

Опубликована: Сегодня 11:00

фото: 100dorog.ru
Двое россиян стали обладателями едва ли не лучшей работы в мире. Из 10 тыс кандидатов именно их выбрали на должность директора по отдыху с зарплатой в 150 тыс рублей. Об этом представители туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.

Уже в пятницу, 17 марта, Евгений Трофимчук и Алексей Кирьянов отправятся в первые поездки. Ежемесячный бюджет на путешествия для каждого из сотрудников составит 250 тысяч рублей.

«Мы искали интересного и необычного человека, который подходит нам по духу, будет нашим коллегой. При этом кандидат должен быть ответственным, амбициозным и серьезно подходить к работе», — пояснила глава HR-отдела компании Марина Малашенко.

Вакансия директора по отдыху открылась в декабре 2016 года. На эту должность искали сотрудника, который будет часто путешествовать и описывать свои впечатления от поездок в соцсетях, а также делиться рекомендациями и советами с туристами.



Загрузка...
Теги
Игра МЧС Балезино звезда бизнес транспорт долг туризм Ижевск творчество суд видео Ижавто конкурс самолет СКП здоровье рейтинг пристав футбол торговля дети строительство прокуратура ГЖД фестиваль терроризм ДТП телевидение кино Ува свадьба ЖКХ депутат ИжГТУ Завьялово преступление Малая Пурга школа безопасность природа МВД штраф Голливуд погода мода занятость семья технологии Новый год/Рождество оружие Дмитрий Медведев выборы траур США СМИ Глазов пожар Украина дороги финансы бюджет Госсовет УР зоопарк Сарапул алкоголь Россия ветеран праздник пенсия правительство Удмуртия убийство Александр Волков молодежь животные Интернет промышленность недвижимость наркотики Москва Владимир Путин физкультура выставка ремонт вода музыка хоккей армия биатлон медицина лес банк религия полиция инвалид ГИБДД Можга образование Воткинск
Все теги
Яндекс.Погода