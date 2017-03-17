Идеальная работа: когда тебе платят за шикарный отдых

Опубликована: Сегодня 11:00



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Уже в пятницу, 17 марта, Евгений Трофимчук и Алексей Кирьянов отправятся в первые поездки. Ежемесячный бюджет на путешествия для каждого из сотрудников составит 250 тысяч рублей.«Мы искали интересного и необычного человека, который подходит нам по духу, будет нашим коллегой. При этом кандидат должен быть ответственным, амбициозным и серьезно подходить к работе», — пояснила глава HR-отдела компании Марина Малашенко.Вакансия директора по отдыху открылась в декабре 2016 года. На эту должность искали сотрудника, который будет часто путешествовать и описывать свои впечатления от поездок в соцсетях, а также делиться рекомендациями и советами с туристами.