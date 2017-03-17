Маму с 2-летним малышом на руках сбила иномарка на «зебре» в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:49

фото: 1 отдел ГИБДД МВД по УР
Маму с двухлетним ребенком на руках сбили на «зебре» в Ижевске. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, а результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

ДТП произошло 16 марта около 18:00 на улице Азина напротив школы №12. Молодой человек 1992 года рождения за рулем «Форда» сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Помните. На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен, - обращаются сотрудники Госавтоинспекции к жителям республики. - Водитель, в свою очередь, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.



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