До 40 тыс рублей может выложить за мат жительница Сарапула

Опубликована: Сегодня 12:40



фото: today.kz фото: today.kz

Как выяснило следствие, 5 марта около 23 часов между обвиняемой и сожителем ее племянницы возле одного из домов по ул. Раскольникова произошел конфликт. Прибывшим сотрудникам полиции женщина высказала оскорбления в виде нецензурной брани. Аналогичные выражения она высказывала в адрес полицейских и в служебном автомобиле, по пути в отдел полиции.В ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели и потерпевшие – сотрудники полиции. Обвиняемая полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке.