|
До 40 тыс рублей может выложить за мат жительница Сарапула
Опубликована: Сегодня 12:40 Наказание в виде штрафа до 40 тыс рублей либо исправительных работ сроком до одного года может получить не стесняющаяся в выражениях 47-летняя жительница Сарапула. Уголовное дело, заведенное по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), направлено в местный суд.
Как выяснило следствие, 5 марта около 23 часов между обвиняемой и сожителем ее племянницы возле одного из домов по ул. Раскольникова произошел конфликт. Прибывшим сотрудникам полиции женщина высказала оскорбления в виде нецензурной брани. Аналогичные выражения она высказывала в адрес полицейских и в служебном автомобиле, по пути в отдел полиции.
В ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели и потерпевшие – сотрудники полиции. Обвиняемая полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке.
Загрузка...