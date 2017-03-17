Баянист из Удмуртии лишился своего инструмента за долги

Опубликована: Сегодня 13:31



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За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабёж суд лишил музыканта свободы и назначил в качестве дополнительного наказания два уголовных штрафа по 8 тыс рублей каждый. «Находясь в колонии, мужчина работал и погашал задолженность. Но по выходу на свободу выплаты прекратились. Должник трудоустраиваться не собирается и оставшиеся 3 800 рублей оплачивать не торопиться», - сообщили в пресс-службе УФССП по Удмуртской Республике.Проверив имущественное положение должника, судебный пристав-исполнитель увидел у него баян примерной стоимостью 4 тыс рублей. От самостоятельной реализации должник отказался, в результате музыкальный инструмент изъят и передан на реализацию в Росимущество.