В Уве изъятых детей вернули в родную семью

Опубликована: Сегодня 14:19

фото: m.ru.sputnik.kg
В Уве изъятых из семьи малышей вернули папе и маме, не найдя подтверждения тому, что родители бьют отпрысков. Как сообщает информагентство «Сусанин», в ходе заседания, состоявшегося 16 марта, судья укорила чиновников в том, что они не нашли свидетелей, затянув рассмотрение дела почти на полтора месяца.

Двух детей – 8-летнего сына и 5-летнюю дочь – у Натальи и Андрея отобрали в декабре 2016 года. Поводом для подобных действий послужило заявление бабушки ребят – матери Натальи. В ходе разбирательства выяснилось, что у женщин – многолетний конфликт, связанный, в том числе, и с подходом к воспитанию. В конце декабря бабушка пришла в полицию и написала заявление, что её дочь бьет старшего из своих детей. Стражи порядка опросили самих детей, их родителей и дедушку, после чего приняли решение об изъятии мальчика и девочки из семьи.

Против Натальи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). Его расследование еще не завершено. Малышей поместили в больницу, где они провели больше месяца. В конце января мальчика и девочку передали в социально-реабилитационный центр.

На прошедшем накануне судебном заседании было принято решение о месте проживания детей. «Суд решил в удовлетворении исковых требований администрации МО «Увинский район» <…> об ограничении родительских прав <…> отказать. Возвратить малолетних <…> на воспитание матери и отцу. Решение суда в части передачи детей на воспитание родителям подлежит немедленному исполнению», - гласит вердикт суда. После заседания родители отправились в социально-реабилитационный центр, где дети уже ждали маму и папу – сотрудники рассказали им о решении суда. Но на этом история еще не закончена – впереди у семьи разбирательства по уголовному делу.



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