Женщина и подросток пострадали в Ижевске в ДТП

Опубликована: Сегодня 15:12



фото: 1 отдел ГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел ГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «Kia-Rio» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-2115». В результате аварии пассажиры иномарки – женщина и подросток – получили травмы различной степени тяжести.