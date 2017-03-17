Женщина и подросток пострадали в Ижевске в ДТП

Опубликована: Сегодня 15:12

фото: 1 отдел ГИБДД МВД по УР
Женщина и подросток пострадали в Ижевске при столкновении двух автомобилей. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло 16 марта около 21:00 напротив дома №265/1 по улице Удмуртская.

Водитель автомобиля «Kia-Rio» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-2115». В результате аварии пассажиры иномарки – женщина и подросток – получили травмы различной степени тяжести.



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