За угон тележки из супермаркета безработный ижевчанин может потерять свободу

Опубликована: Сегодня 16:01



фото: rk.karelia.ru фото: rk.karelia.ru

Сам охранник такому рассказу был удивлен, и, естественно, опроверг данную информацию. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории супермаркета, и выяснили, что тележку для товара мужчина похитил со стоянки магазина.В отношении 28-летнего неработающего ижевчанина возбуждено уголовное дело. По статье 158 УК РФ ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.