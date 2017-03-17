За угон тележки из супермаркета безработный ижевчанин может потерять свободу

Опубликована: Сегодня 16:01

фото: rk.karelia.ru
Сотрудники Росгвардии, патрулируя вечером Октябрьский район Ижевска, заметили мужчину, который катил по тротуару металлическую тележку. На стандартный вопрос правоохранителей «откуда?» тот рассказал, что тележку ему продал охранник из расположенного неподалеку супермаркета.

Сам охранник такому рассказу был удивлен, и, естественно, опроверг данную информацию. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории супермаркета, и выяснили, что тележку для товара мужчина похитил со стоянки магазина.

В отношении 28-летнего неработающего ижевчанина возбуждено уголовное дело. По статье 158 УК РФ ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



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