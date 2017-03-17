Более 6 млрд рублей стоит будущий проспект Калашникова в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:47

фото: effectbabochki.livejournal.com
На строительство проспекта Калашникова в Ижевске потребуется 6 млрд рублей. Как рассказал журналистам ИА «Сусанин» на пресс-конференции заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко, строительные работы проведут в рамках подготовки к 100-летию Михаила Калашникова.

«Стоимость будет уточнятся в процессе проектирования по тому, как мы будем прорабатывать вариантность и возможность строительства многоуровневых развязок, пересечений проспекта Калашникова с улицей 40 лет Победы», - сказал замглавы Ижевска по градостроительству. Нестеренко добавил, что для реализации проекта необходимо изъять 400 земельных участков на нескольких улицах и садоводческих массивах в Индустриальном и Устиновском районах, на что потребуется около 2 млрд рублей. Также, по его словам, самым легким участком по строительству проспекта станет отрезок между улицами Союзная и 40 лет Победы. «Там не требуется выкупа каких-либо зданий и сооружений и не требуется выкупа земельных участков», - отметил Нестеренко.

Напомним, проспект Калашникова будет состоять из шестиполосной автодороги и трамвайных путей и расположится на участке от улицы Союзная до улицы Удмуртская.
Загрузка...
Теги
инвалид лес здоровье Владимир Путин Госсовет УР дети звезда занятость ЖКХ ИжГТУ Сарапул бизнес алкоголь туризм Украина дороги наркотики образование молодежь прокуратура Дмитрий Медведев биатлон праздник музыка пожар вода терроризм Можга школа правительство МЧС ДТП СМИ транспорт США выставка Балезино Малая Пурга депутат армия Воткинск фестиваль полиция банк Новый год/Рождество семья погода свадьба религия пенсия Ува рейтинг медицина долг мода пристав ремонт торговля строительство Удмуртия телевидение Глазов СКП ГЖД творчество животные Ижевск безопасность конкурс Александр Волков Завьялово Россия видео самолет бюджет ветеран кино суд хоккей промышленность футбол штраф Игра Москва выборы ГИБДД недвижимость Ижавто траур оружие финансы технологии природа МВД Голливуд преступление убийство зоопарк физкультура Интернет
Все теги
Яндекс.Погода