Более 6 млрд рублей стоит будущий проспект Калашникова в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:47



фото: effectbabochki.livejournal.com фото: effectbabochki.livejournal.com

«Стоимость будет уточнятся в процессе проектирования по тому, как мы будем прорабатывать вариантность и возможность строительства многоуровневых развязок, пересечений проспекта Калашникова с улицей 40 лет Победы», - сказал замглавы Ижевска по градостроительству. Нестеренко добавил, что для реализации проекта необходимо изъять 400 земельных участков на нескольких улицах и садоводческих массивах в Индустриальном и Устиновском районах, на что потребуется около 2 млрд рублей. Также, по его словам, самым легким участком по строительству проспекта станет отрезок между улицами Союзная и 40 лет Победы. «Там не требуется выкупа каких-либо зданий и сооружений и не требуется выкупа земельных участков», - отметил Нестеренко.Напомним, проспект Калашникова будет состоять из шестиполосной автодороги и трамвайных путей и расположится на участке от улицы Союзная до улицы Удмуртская.