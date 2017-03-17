«Заболевшего» Дмитрия Медведева сфотографировали на лыжном курорте

Опубликована: Сегодня 18:04

фото: instagram.com
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев был замечен на горнолыжном курорте «Архыз», пишет «Политсовет». При этом президент Владимир Путин буквально на днях утверждал, что Медведев болеет гриппом.

Фотография Медведева в «Архызе» была опубликована в инстаграм-аккаунте CoffeeBarBerry — кофейне возле горнолыжного курорта. Премьер запечатлен рядом с хозяйкой этого заведения.

«На днях (10 марта) нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с премьер-министром РФ Медведевым Д. А. и заместителем председателя правительства РФ Хлопониным А. Г. Всем очень понравился наш кофе, особенно «Русиано», — гласит подпись к снимку, опубликованному 16 марта.

На этой неделе Дмитрий Медведев пропустил несколько официальных мероприятий, в том числе совещание президента с постоянными членами Совета безопасности и совещание с членами правительства. Президент Владимир Путин пояснил, что Медведев болеет. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

На днях ( 10-го марта ) нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с Премьер-министром РФ Медведевым Д.А. и Заместителем председателя Правительства РФ Хлопониным А.Г. Всем очень понравился наш кофе, особенно"Русиано" ;) #русиано #arkhyz_ski #arkhyz #архыз #coffee #кофе_с_собой #ski #coffe_to_go #горы #кофе #кофемания #lovecoffee #архыз_парк #вкусно #sochi #розахутор #gorkigorod #горкигород #rosakhutor #луннаяполяна #lunka #зима #краснаяполяна #кофевгорах

224 Likes, 70 Comments - CoffeeBarBerry (@coffeebarberry) on Instagram: "На днях ( 10-го марта ) нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с Премьер-..."



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