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«Заболевшего» Дмитрия Медведева сфотографировали на лыжном курорте
Опубликована: Сегодня 18:04 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев был замечен на горнолыжном курорте «Архыз», пишет «Политсовет». При этом президент Владимир Путин буквально на днях утверждал, что Медведев болеет гриппом.
Фотография Медведева в «Архызе» была опубликована в инстаграм-аккаунте CoffeeBarBerry — кофейне возле горнолыжного курорта. Премьер запечатлен рядом с хозяйкой этого заведения.
«На днях (10 марта) нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с премьер-министром РФ Медведевым Д. А. и заместителем председателя правительства РФ Хлопониным А. Г. Всем очень понравился наш кофе, особенно «Русиано», — гласит подпись к снимку, опубликованному 16 марта.
На этой неделе Дмитрий Медведев пропустил несколько официальных мероприятий, в том числе совещание президента с постоянными членами Совета безопасности и совещание с членами правительства. Президент Владимир Путин пояснил, что Медведев болеет. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал Путин на совещании с членами правительства.
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