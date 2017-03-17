«Заболевшего» Дмитрия Медведева сфотографировали на лыжном курорте

Опубликована: Сегодня 18:04



фото: instagram.com фото: instagram.com

Фотография Медведева в «Архызе» была опубликована в инстаграм-аккаунте CoffeeBarBerry — кофейне возле горнолыжного курорта. Премьер запечатлен рядом с хозяйкой этого заведения.«На днях (10 марта) нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с премьер-министром РФ Медведевым Д. А. и заместителем председателя правительства РФ Хлопониным А. Г. Всем очень понравился наш кофе, особенно «Русиано», — гласит подпись к снимку, опубликованному 16 марта.На этой неделе Дмитрий Медведев пропустил несколько официальных мероприятий, в том числе совещание президента с постоянными членами Совета безопасности и совещание с членами правительства. Президент Владимир Путин пояснил, что Медведев болеет. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал Путин на совещании с членами правительства.