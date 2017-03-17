Водитель «Шевроле Круз» погиб в Удмуртии в лобовом столкновении с грузовиком

Опубликована: Сегодня 21:22

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Водитель «Шевроле Круз» погиб сегодня в Удмуртии в лобовом столкновении с грузовиком. Авария произошла на трассе Сарапул - Камбарка между деревнями Мазунино и Соколовка, пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на начальника первого отдела Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике. 

По предварительным данным, 33-летний водитель фуры с полуприцепом заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где протаранил иномарку. В результате столкновения 24-летний водитель легкового авто погиб на месте.

Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
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