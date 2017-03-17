Водитель «Шевроле Круз» погиб в Удмуртии в лобовом столкновении с грузовиком

Опубликована: Сегодня 21:22



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

По предварительным данным, 33-летний водитель фуры с полуприцепом заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где протаранил иномарку. В результате столкновения 24-летний водитель легкового авто погиб на месте.Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются.