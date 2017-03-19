Более 130 диких животных погибли в Удмуртии в результате ДТП в 2016 году

Опубликована: 18 Марта 2017 г. 14:33

фото: kazanfirst.ru

117 лосей и 13 кабанов погибли в 2016 году в Удмуртии в результате наезда автомобильного и железнодорожного транспорта. Как сообщил «Известиям» министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров, эти показатели незначительно отличаются от данных 2015 года. Он также уточнил, что в результате автодорожного происшествия был зафиксирован один случай гибели косули.

Больше всего в прошлом году  лоси гибли в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных и железных дорогах в Дебесском районе (19 случаев); Можгинском районе – 14 случаев, в Якшур-Бодьинском и Завьяловском - по 13 случаев.

Основные причины ДТП с участием диких животных традиционны: пренебрежение водителей правилами дорожного движения и непринятие мер по снижению скорости автотранспорта в зоне действия предупреждающего дорожного знака «Дикие животные», а также высокая плотность диких копытных животных.
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