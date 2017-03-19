Исполнительный директор Роскосмоса Евдокимов найден мертвым в СИЗО

Опубликована: 18 Марта 2017 г. 15:05

фото: kursktv.ru
СК России возбудил уголовное дело по факту смерти в СИЗО бывшего исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова. Как сообщает «RT», дело возбудили по статье 105 УК России («Убийство»).

Евдокимов был найден мёртвым в камере московского СИЗО №5. В Следственном комитете отметили, что на его теле были обнаружены ножевые ранения. В «Роскосмосе» подтвердили смерть сотрудника.

1 декабря 2016 года Следственный комитет России обвинил Евдокимова в мошенничестве и попросил суд о его аресте. По словам следователя, выступившего в Басманном суде Москвы, Евдокимов обвиняется в мошенничестве на 200 млн рублей с недвижимостью авиастроительной компании РСК «МиГ».



Загрузка...
Теги
наркотики МЧС СМИ конкурс прокуратура выборы Россия Удмуртия инвалид выставка пристав лес физкультура армия оружие самолет занятость ГЖД технологии футбол Балезино творчество кино США бюджет медицина природа дети суд преступление Сарапул ЖКХ телевидение терроризм Малая Пурга Глазов вода Воткинск Можга Александр Волков фестиваль траур ГИБДД мода Дмитрий Медведев хоккей семья религия банк штраф пенсия ремонт Москва ветеран погода депутат Владимир Путин Игра музыка зоопарк свадьба долг бизнес Завьялово полиция рейтинг недвижимость биатлон школа Ува Ижавто молодежь строительство туризм правительство СКП ИжГТУ МВД здоровье финансы Госсовет УР образование дороги убийство Ижевск торговля животные безопасность Интернет Голливуд ДТП звезда праздник промышленность Новый год/Рождество транспорт алкоголь видео пожар Украина
Все теги
Яндекс.Погода