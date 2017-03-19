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Исполнительный директор Роскосмоса Евдокимов найден мертвым в СИЗО
Опубликована: 18 Марта 2017 г. 15:05 СК России возбудил уголовное дело по факту смерти в СИЗО бывшего исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова. Как сообщает «RT», дело возбудили по статье 105 УК России («Убийство»).
Евдокимов был найден мёртвым в камере московского СИЗО №5. В Следственном комитете отметили, что на его теле были обнаружены ножевые ранения. В «Роскосмосе» подтвердили смерть сотрудника.
1 декабря 2016 года Следственный комитет России обвинил Евдокимова в мошенничестве и попросил суд о его аресте. По словам следователя, выступившего в Басманном суде Москвы, Евдокимов обвиняется в мошенничестве на 200 млн рублей с недвижимостью авиастроительной компании РСК «МиГ».
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