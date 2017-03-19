Почти полкилограмма марихуаны нашли у жителя Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:02



фото: cod26.ru фото: cod26.ru

Задержанный, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, пояснил, что растение «конопля» культивировал самостоятельно по месту жительства.В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.