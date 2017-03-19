Почти полкилограмма марихуаны нашли у жителя Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:02

фото: cod26.ru
Почти полкилограмма марихуаны нашли полицейские у жителя Як-Бодьинского района. 34-летнего мужчину задержали в селе Чур по подозрению в хранении наркотиков, и не ошиблись. При себе у него было 60 граммов, а в ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено еще 400 граммов марихуаны.

Задержанный, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, пояснил, что растение «конопля» культивировал самостоятельно по месту жительства.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.
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