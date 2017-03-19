Традиционная «Донорская весна» третий раз пройдет в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:47

фото: yadonor.ru
Уже ставшая традиционной «Донорская весна» третий раз пройдет в Ижевске. Акция состоится в среду, 22 марта. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, участниками акции могут быть молодые люди от 18 до 30 лет, имеющие прописку на территории Удмуртской Республики, как впервые сдающие кровь, так и имеющие опыт кроводачи.

Кровь можно сдать в Республиканской станции переливания крови с 9:00 до 11:00. При себе необходимо иметь паспорт.



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