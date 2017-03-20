На Можгинском тракте в Удмуртии женщина погибла в аварии

Опубликована: Сегодня 08:31



фото: vk.com/udmurtiya18rus (Амир Хисамиев) фото: vk.com/udmurtiya18rus (Амир Хисамиев)

Смертельная авария произошла накануне около 12:35 на 165 км автодороги Елабуга – Пермь. Столкнулись «Лада Гранта» и «Ауди». «Лада Гранта» выполняла левый поворот и не предоставила преимущества автомобилю, который двигался прямо со встречного направления. Пассажир автомобиля «Лада Гранта», женщина 1983 года рождения, скончалась на месте. Ребенок в возрасте около 5 лет госпитализирован в тяжелом состоянии.