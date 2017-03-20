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На Можгинском тракте в Удмуртии женщина погибла в аварии
Опубликована: Сегодня 08:31 При столкновении двух легковых автомобилей на Можгинском тракте погибла 33-летняя пассажирка «Лады Гранты». Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, в ДТП также пострадал ребенок, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Смертельная авария произошла накануне около 12:35 на 165 км автодороги Елабуга – Пермь. Столкнулись «Лада Гранта» и «Ауди». «Лада Гранта» выполняла левый поворот и не предоставила преимущества автомобилю, который двигался прямо со встречного направления. Пассажир автомобиля «Лада Гранта», женщина 1983 года рождения, скончалась на месте. Ребенок в возрасте около 5 лет госпитализирован в тяжелом состоянии.
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