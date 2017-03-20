Ижевские тротуары очистят от снега и наледи волонтеры

Опубликована: Сегодня 09:22



фото: kbm.ru фото: kbm.ru

«В течение пяти дней волонтеры нашего города будут помогать мастерам в очистке пешеходных переходов от льда. Работа будет проводиться во всех пяти районах Ижевска», - говорится в сообщении пресс-службы.