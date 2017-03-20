Ижевские тротуары очистят от снега и наледи волонтеры

Опубликована: Сегодня 09:22

фото: kbm.ru
С 20 по 24 марта в столице Удмуртии волонтеры проведут субботник-флешмоб, целью которого является очистка дорог и тротуаров от снега и наледи. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, организаторами акции стали управление по делам молодежи администрации города Ижевска, штаб городского добровольчества «Иж-волонтер» и ВОО «Молодая гвардия».

«В течение пяти дней волонтеры нашего города будут помогать мастерам в очистке пешеходных переходов от льда. Работа будет проводиться во всех пяти районах Ижевска», - говорится в сообщении пресс-службы.



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