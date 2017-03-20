Взлетную полосу ижевского аэропорта в этом году не отремонтируют

Опубликована: Сегодня 10:09



фото: nastol.com.ua фото: nastol.com.ua

«С Соколовым (министр транспорта России - прим. ред.) мы говорили о ремонте взлетно-посадочной полосы. Но ситуация сложная. Все деньги направлены на ремонт аэропортов в тех городах, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Но надеюсь, что уже в 2018 году у нас уже будет хоть какая-то зацепка», - сказал Александр Соловьев.Ранее сообщалось, что Удмуртия планирует подписать соглашение с федеральным агентством воздушного транспорта России (Росавиация) о выделении 1,475 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Ижевска.