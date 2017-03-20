Взлетную полосу ижевского аэропорта в этом году не отремонтируют

Опубликована: Сегодня 10:09

фото: nastol.com.ua
Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ижевска обсудил Александр Соловьев с министром транспорта России, пишет ИА «Сусанин». Как сообщил руководитель региона на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник, 20 марта, сейчас все средства направлены в те города, где в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу.

«С Соколовым (министр транспорта России - прим. ред.) мы говорили о ремонте взлетно-посадочной полосы. Но ситуация сложная. Все деньги направлены на ремонт аэропортов в тех городах, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Но надеюсь, что уже в 2018 году у нас уже будет хоть какая-то зацепка», - сказал Александр Соловьев.

Ранее сообщалось, что Удмуртия планирует подписать соглашение с федеральным агентством воздушного транспорта России (Росавиация) о выделении 1,475 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Ижевска.



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