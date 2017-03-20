Оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой

Опубликована: Сегодня 11:01

фото: facebook.com
Оппозиционера Алексея Навального перед открытием предвыборного штаба в Барнауле облили зеленкой.
 
«Чувак, встречавший меня у входа в штаб, который тянул мне руку, и я радостно пошел ее жать, довольно метко попал мне прямо в глаза из брызгалки. Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!», - написал на своей странице в Facebook Навальный.

Он также отметил, что обливший его раствором неизвестный местный житель сел в автомобиль "Ниссан-Кашкай", доехал до здания краевой администрации и вошел внутрь.

На пресс-конференцию оппозиционер пришёл с измазанными в зелёнке руками и лицом. Отмечается, что представители Навального уже обратились в полицию в связи с инцидентом.



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