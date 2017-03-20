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Свой пост покинул руководитель администрации главы Удмуртии Андрей Гальцин
Опубликована: Сегодня 11:48 Руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Андрей Гальцин покинул свой пост. Соответствующий документ опубликован на сайте органов власти региона. «Освободить Гальцина Андрея Ивановича от должности Руководителя Администрации Главы Правительства Удмуртской Республики 20 марта 2017 года по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», - сообщается в указе.
Как мы писали ранее, Андрей Гальцин решил сменить род деятельности и заняться полиграфией. Один из сотрудников Ижевского полиграфкомбината рассказал «Аргументам в Ижевске» на условиях анонимности, что в пятницу, 10 марта, господина Гальцина представили трудовому коллективу предприятия в качестве нового руководителя.
Подробности случившегося пока неизвестны. Осведомленные собеседники «Аргументов в Ижевске» рассказывают, что место Гальцина на ответственном посту главы администрации руководителя региона может занять Сергей Бурнышев, который до сегодняшнего дня трудился руководителем секретариата Александра Соловьева.
Наша справка:
Андрей Иванович Гальцин родился 10 мая 1961 года в п.Сосновка Малопургинского района Удмуртской АССР. В 1983 году окончил Ижевский механический институт по специальности "Конструирование и производство радиоаппаратуры", в 1997 году - Уральскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".
1983-1988 г. - сменный мастер цеха № 47 ПО «Ижевский мотозавод» Удмуртской АССР
1988-1990 г. - секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ г.Ижевска Удмуртской АССР
1990-1995 г. - заведующий отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта исполкома Октябрьского райсовета г.Ижевска
1995 г.- начальник отдела по делам молодежи Администрации Октябрьского района г.Ижевска Удмуртской Республики
1995-1996 г. - председатель Комитета по делам молодежи Администрации г.Ижевска Удмуртской Республики
1996-2001 г. - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи, г.Ижевск
2001-2002 г. - заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики - начальник Управления общественно-политической информации, г.Ижевск
2002-2008 г. - руководитель Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия», г. Ижевск
2008-2012 г. - Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям, г. Ижевск
2012-2014 г. - руководитель Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия», г. Ижевск
2014 г. - исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, г.Ижевск
2014-2016 г. - Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики
Гальцин А.И. награжден Почетными грамотами Правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой Удмуртской Республики, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, присвоено почетное звание "Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики".
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