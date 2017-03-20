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Школьник в лесопосадке за ТЦ «Столица» в Ижевске ограбил прохожего
Опубликована: Сегодня 12:39 Накануне, 19 марта, в Ижевске задержали 18-летнего школьника. Его подозревают в грабеже, совершенном в вечернее время 15 марта в лесопосадке по ул. Автозаводская.
Одиннадцатиклассник открыто похитил у 27-летнего ижевчанина мобильный телефон стоимостью 42 тыс рублей. По данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).
На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мобильный телефон обнаружен и изъят.
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