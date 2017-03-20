Солнечная и сухая погода продержится в Ижевске до середины недели

Опубликована: Сегодня 13:31



фото: mangazeyaa.blogspot.ru фото: mangazeyaa.blogspot.ru

Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, во второй половине недели атмосферные поля перестроятся. В выходные дни к республике подступят атлантические воздушные массы: погода станет пасмурной и влажной. На дорогах сохранится гололедица.