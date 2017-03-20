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Солнечная и сухая погода продержится в Ижевске до середины недели
Опубликована: Сегодня 13:31 Солнечная и сухая погода ожидается в Ижевске во вторник и среду. Температура воздуха в ночное время опустится до -6..-11 °С, днем столбики термометров покажут +4 градуса Цельсия.
Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, во второй половине недели атмосферные поля перестроятся. В выходные дни к республике подступят атлантические воздушные массы: погода станет пасмурной и влажной. На дорогах сохранится гололедица.
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