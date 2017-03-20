Судебные приставы разыскали в Удмуртии 27 должников

Опубликована: Сегодня 14:20

фото: flashnord.com
Место нахождения 27 должников, 22 из которых разыскивались по алиментным обязательствам, трое по неоплаченным уголовным штрафам и два - по задолженности физическим лицам выявили приставы УФССП России по Удмуртской Республике в рамках оперативно-профилактической операции «Розыск».

Так, разыскиваемый приставом-исполнителем Октябрьского районного отдела Ижевска 28-летний неплательщик алиментов был задержан 16 марта в Увинском районе.

«Кроме того, судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов оказано содействие в розыске и задержании 17 лиц, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, розыска», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Удмуртии.



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