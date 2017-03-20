В Ижевске ищут пропавшего в Башкирии молодого человека

Опубликована: Сегодня 15:49



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21-летний Виктор Петин 15 марта ушел в магазин в деревне Кельтей, и с тех пор его никто не видел. Предполагают, что может находиться у знакомых в Ижевске, где он учился.Приметы: рост - выше среднего, глаза голубые, волосы русые. Одет в темно-зеленую куртку, черную шапку, синие джинсы.Родные и близкие беспокоятся за его судьбу.Если у вас или ваших знакомых есть достоверная информация о местонахождении Виктора, просят выйти на связь по телефонам: 89173731257, 89965796463.