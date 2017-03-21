Сергей Бурнышев назначен на пост и.о. руководителя администрации главы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:37

фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Исполняющим обязанности руководителя администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики назначен Сергей Бурнышев. Об этом сообщается в опубликованном на официальном сайте указе главы региона. К исполнению обязанностей на новом посту Бурнышев приступит с 21 марта. Эту должность ранее занимал Андрей Гальцин, который сегодня уволился по собственному желанию.

Наша справка:

Сергей Владимирович Бурнышев родился 4 февраля 1973 года в деревне Ольхово Воткинского района. В 1995 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса»; в 2000 году - Уральскую Академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление»

С 1995 по 1999 год - главный специалист информационно-аналитического отдела Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.
С 1999 по 2003 год - главный специалист информационно-аналитического управления Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.
С 2003 по 2007 год - начальник сектора социально-экономического анализа Управления аналитического обеспечения и информационных ресурсов Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.
В 2007 году - начальник отдела аналитического обеспечения Управления информационно-аналитического обеспечения Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.
С 2007 по 2012 год - помощник Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.
С 2012 по 2013 год - руководитель Секретариата Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.
В 2013 году – заместитель начальника Управления информационно-аналитического обеспечения Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.
С 2013 по 2014 год - заместитель Руководителя Секретариата Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.
С 2014 года по ноябрь 2016 года - заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики - руководитель секретариата Главы Удмуртской Республики, действительный государственный советник Удмуртской Республики 3 класса.
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