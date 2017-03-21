Серийным насильником оказался владелец кафе в селе Дебесы

Опубликована: Сегодня 17:38



фото: geocaching.su фото: geocaching.su

Выяснилось, что летом 2012 года мужчина изнасиловал на кладбище 18-летнюю официантку кафе, а в декабре 2015 года - двух 16-летних студенток. Девушки отмечали в его кафе день рождения. Обвиняемый поочередно вывел девушек во внутренний двор кафе и в кочегарке изнасиловал.В 2015 -2016 г.г. обвиняемый вступил в половую связь с тремя студентками техникума в возрасте от 14 до 15 лет, с которыми также познакомился в кафе «Шоколад». Ни одна их потерпевших, опасаясь расправы со стороны обвиняемого, не обратилась в правоохранительные органы.Данные факты стали известны правоохранителям лишь после того, как в сентябре 2016 года злоумышленник был задержан по подозрению в вымогательстве 500 тыс рублей у местного жителя. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.В рамках расследования в кафе «Шоколад» сотрудниками госпожарнадзора и Роспотребнадзора был проведен осмотр, в котором выявлены многочисленные серьезные нарушения закона, в том числе продажа алкогольных напитков несовершеннолетним, в том числе в ночное время. «Нарушения, продолжавшиеся в течение длительного времени, не получили должного реагирования со стороны контролирующих органов, не проводилась профилактическая работа органами местного самоуправления и сотрудниками районного отдела полиции», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.