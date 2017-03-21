В Беларуси организовали команду противодействия «российской пропаганде»

Опубликована: Сегодня 20:30



фото: gp.by фото: gp.by

Возглавляет группу Даля Банкаускайте, советник департамента информации и коммуникации Сейма Литвы. До этого она работала в информационном отделе в делегации Еврокомиссии в Вильнюсе, политическим советником посольства Литвы в Москве. С 2004 по 2007 год «сотрудничала по контракту в роли эксперта, предоставляя помощь правительству Боснии и Герцеговины в последних приготовлениях к переговорам с ЕС».Обучалась Банкаускайте в Вильнюсском университете и в Лондонской школе экономики и политических наук (степень магистра, окончила аспирантуру и получила диплом «в области международных отношений»).В команду аналитиков также вошли: редактор авторских колонок эстонской ежедневной газеты «Postimees» Урве Эслас, латвийский специалист по национализму Мартиньш Капранс, белорусский журналист Сергей Пелеса (автор фильмов о госперевороте на Украине, протестах в Армении, редактор еженедельного тележурнала «ПраСвет» на Белсат ТВ), директор американо-румынской программы Корина Ребека, главред румынского издания «Cat Costa Clujul» Титус Крачиун.Примечательно, что Центр европейской политики финансируется за счет Международного республиканского института, признанного в России нежелательной организацией.Напомним, недавно в Минске прошли несанкционированные акции протеста против декрета президента Александра Лукашенко о налоге на тунеядство. Организатором мероприятия выступил бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич. Как пишут СМИ, он пообещал повторить протесты 25 марта, если к этой дате Лукашенко не отменит декрет.