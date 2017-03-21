Скончался американский миллиардер Дэвид Рокфеллер

Опубликована: Сегодня 08:30



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Он был последним оставшимся в живых внуком Рокфеллера-старшего — первого американского миллиардера и основателя нефтяной компании Standard Oil. Нефтяной бизнес сделал Джона Рокфеллера самым богатым и первым долларовым миллиардером в мире, он также основал благотворительный фонд, а его семья до сих пор считается одной из наиболее влиятельных на планете.