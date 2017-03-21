В Ижевске директор вагона-ресторана потратила выручку на шикарный отдых

Опубликована: Сегодня 09:22



фото: superomsk.ru фото: superomsk.ru

Понимая, что ей придется отвечать за свои действия, злоумышленница на эти же сденьги купила 2 железнодорожных билета для себя и своей приятельницы, и уехала домой в Тобольск, где ее и задержали.В отношении директора вагона-ресторана завели дело о хищении путем растраты чужого имущества с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ). Она раскаялась в содеянном, полностью признала свою вину и полностью возместила имущественный ущерб. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.