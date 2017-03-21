В Ижевске директор вагона-ресторана потратила выручку на шикарный отдых

Опубликована: Сегодня 09:22

фото: superomsk.ru
В Ижевске директор вагона-ресторана шикарно отдохнула, потратив выручку на сауну, алкоголь и закуску. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, женщина, «являясь материально-ответственным лицом и имея при себе наличные денежные средства, являющиеся выручкой вагона-ресторана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила израсходовать их на личные нужды. На эти деньги ею были приобретены продукты питания и алкогольные напитки. Также из этих средств была произведена оплата сауны, такси».

Понимая, что ей придется отвечать за свои действия, злоумышленница на эти же сденьги купила 2 железнодорожных билета для себя и своей приятельницы, и уехала домой в Тобольск, где ее и задержали.

В отношении директора вагона-ресторана завели дело о хищении путем растраты чужого имущества с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ). Она раскаялась в содеянном, полностью признала свою вину и полностью возместила имущественный ущерб. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



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