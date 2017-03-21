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В Удмуртии для жителей Камбарки разработают программу лояльности для проезда по Камскому мосту
Опубликована: Сегодня 10:11 Накануне, 20 марта, в резиденции главы Удмуртии прошло совещание с участием концессионера, мостостроителей, главного федерального инспектора, представителей правительства Удмуртии и республиканского Миндортранса. Как сообщают «Известия», на нем обсуждали разработку программы лояльности для жителей Камбарки для проезда по Камскому мосту.
Как рассказал старший вице-президент банка ВТБ Юрий Молчанов, для часто пользующихся мостом автомобилистов предполагается ввести карты или антеннки, однако окончательно решение пока не принято. Предварительную справку о предполагаемой системе скидок концессионер пообещал подготовить к 1 апреля.
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