В Удмуртии для жителей Камбарки разработают программу лояльности для проезда по Камскому мосту

Опубликована: Сегодня 10:11



фото: uitv.ru фото: uitv.ru

Как рассказал старший вице-президент банка ВТБ Юрий Молчанов, для часто пользующихся мостом автомобилистов предполагается ввести карты или антеннки, однако окончательно решение пока не принято. Предварительную справку о предполагаемой системе скидок концессионер пообещал подготовить к 1 апреля.