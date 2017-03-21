«Ижводоканал» лишил холодной воды жителей трех улиц в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:02

фото: smolensk-i.ru
«Ижводоканал» на своём сайте опубликовал список адресов, по которым 21 марта в связи с проведением плановых работ на сетях водопровода будет отсутствовать холодное водоснабжение. Воды не будет c 9:00 до момента окончания работ в домах:

— п. Машиностроитель (жилые дома), 2-5, 7-21, 24-28, 30-34, 36-41, 43-48, 50-56, 112, 114;

— ул. Наговицина, 2, 4, 6, 6а, 8;

— ул. Союзная, 131, 133, 135, 137, 139.
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