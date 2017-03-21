Житель Ижевска отделался условным сроком за продажу фальшивых долларов

Опубликована: Сегодня 11:52

фото: 62.ua
В Ижевске вынесли приговор продавцу поддельных американских купюр. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, 39-летний мужчина отделался условным сроком.

Житель Ижевска приобрел 85 поддельных 100-долларовых купюр, а позже перепродал их трем жителям столицы Удмуртии. «В последующем указанные денежные билеты были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции», - отмечается в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ («Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты»). Злоумышленник в содеянном признался и раскаялся. Суд приговорил торговца фальшивками к 2 годам лишения свободы условно.



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