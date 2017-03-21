Организовывать митинги Навального в Удмуртии взялись двое подростков Опубликована: Сегодня 12:37

фото: rusimperia-inf.ru фото: rusimperia-inf.ru Оппозиционер Алексей Навальный, начавший свое предвыборное турне по стране, получил в Удмуртии неожиданную поддержку от регионального отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ) и ПАРНАС (Партия народной свободы), которые взялись организовать митинг оппозиционера в Воткинске и Ижевске.



Уведомление о проведении митинга с громким названием «Он вам не Димон» пришло в администрацию Воткинска 15 марта этого года. На первый взгляд ничего необычного, если бы не автор документа. Им оказался 18-летний ученик Воткинского лицея Руслан Великоконь.



Судя по его профилю







Неожиданно, среди многочисленных селфи и постов типа «Шел 2 день после каникул, а мемов впереди я так и не видел» подросток репостнул на своей стене призыв прийти на оппозиционный митинг, а среди подписок на группы Двач, Геймеры, Пикабу и прочих появляется паблик под названием «Команда Навального». При этом сам молодой человек никак публично не объясняет своего неожиданного интереса к политике, да и от его друзей этот странный пост не получил ни одного лайка.



Отсканированную копию оригинала ответа администрации Воткинска на уведомление Руслана Великоконя о проведении митинга выложил на своей странице в Фейсбуке представитель Партии народной свободы (ПАРНАС, руководитель – оппозиционный политик Михаил Касьянов) Ильдар Закиров.





Ильдар Закиров Сегодня нам, как и многим заявителям, касательно Митинга "ОН ВАМ НЕ ДИМОН", было отказано в проведении публичного мероприятия, видимо Администрация Воткинска, плохо изучает законодательство о...





Закиров представляется сотрудником некоммерческой правозащитной организации из Воткинска. Как оригинал письма воткинских чиновников, отправленный 18-летнему лицеисту, попал в руки матерого оппозиционера, остается догадываться. Вряд ли Закиров случайно нашел его на улице. Впрочем, судя по тексту сообщения, Ильдар Закиров и не пытается скрыть того, что манипулировал действиями подростка.



«Несмотря на нашу правоту – мы создали дополнительное уведомление, в котором указали, что мы всё таки проведем митинг но попозже изменив время с 12 – 00 на 15 – 00, те формально решили что не стоит мешать гражданам которые будут говорить о здоровом образе жизни, который так же немаловажен для общества», - пишет Закиров под сканами документов, адресованных 18-летнему воткинскому лицеисту.



Уведомление в муниципальную полицию Ижевска о проведении митинга Навального подписала 19-летняя Алина Мурина. Девушка называет себя активистом социалистического движения «ИСКРА», до недавнего времени она состояла в рядах удмуртского регионального отделения ЛКСМ России. Руководит им Антон Ишкатов – «правая рука» видного коммуниста Удмуртии Владимира Чепкасова.





Wall ВЛАСТИ ИЖЕВСКА ПЫТАЮТСЯ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ 26 МАРТА МИТИНГОВ В СТОЛИЦЕ УДМУРТИИ Сегодня мы получили удивительный ответ из Администрации г. Ижевска, который с нашей точки зрения, является попыткой воспрепятствовать уже согласованному митингу левых активистов и представителей социальных движений Ижевска 26 марта.

В ноябре прошлого года, когда пленум регионального отделения КПРФ исключил Чепкасова из состава бюро республиканского комитета партии, именно Ишкатов порвал на себе тельняшку и попытался устроить драку в офисе коммунистов на улице Свердлова в Ижевске.



Члены удмуртского отделения Ленинского комсомола есть и в друзьях Руслана Великоконя. Например, Михаил Соколов, указавший Вконтакте в качестве места своей работы УНО Фонд «Правового обеспечения граждан». Он перепостил на своей стене в социальной сети тот же самый текст, который ранее опубликовал в Фейсбуке Ильдар Закиров.



Если связь ПАРНАСА с Навальным еще можно себе представить, то помощь оппозиционеру со стороны коммунистов выглядит, мягко говоря, экзотично. Московский оппозиционер никогда не проявлял социалистических или коммунистических взглядов, да и лидер КПРФ Геннадий Зюганов ни разу не высказывал своей поддержки Алексею Навальному. Сложно представить вместе электорат холеного столичного адвоката и коммуниста-ленинца.



Остается только догадываться, как именно или с помощью чего убеждали воткинского лицеиста и ижевскую девушку-комсомолку «старшие товарищи» из ПАРНАСА и Ленинского комсомола. Неизвестна пока и реакция на случившееся в Удмуртии со стороны центральных отделений ПАРНАСА и КПФР в Москве. Уведомление о проведении митинга с громким названием «Он вам не Димон» пришло в администрацию Воткинска 15 марта этого года. На первый взгляд ничего необычного, если бы не автор документа. Им оказался 18-летний ученик Воткинского лицея Руслан Великоконь.Судя по его профилю Вконтакте , до воскресенья, 19 марта, Руслан был обычным тинэйджером. Первая запись на его стене сделана 20 марта 2014 года. С того времени на ней появлялись обычные для его возраста посты и фотографии: школа, тусовки, игры и фильмы. Ни намека на какие-либо политические взгляды.Неожиданно, среди многочисленных селфи и постов типа «Шел 2 день после каникул, а мемов впереди я так и не видел» подросток репостнул на своей стене призыв прийти на оппозиционный митинг, а среди подписок на группы Двач, Геймеры, Пикабу и прочих появляется паблик под названием «Команда Навального». При этом сам молодой человек никак публично не объясняет своего неожиданного интереса к политике, да и от его друзей этот странный пост не получил ни одного лайка.Отсканированную копию оригинала ответа администрации Воткинска на уведомление Руслана Великоконя о проведении митинга выложил на своей странице в Фейсбуке представитель Партии народной свободы (ПАРНАС, руководитель – оппозиционный политик Михаил Касьянов) Ильдар Закиров.Закиров представляется сотрудником некоммерческой правозащитной организации из Воткинска. Как оригинал письма воткинских чиновников, отправленный 18-летнему лицеисту, попал в руки матерого оппозиционера, остается догадываться. Вряд ли Закиров случайно нашел его на улице. Впрочем, судя по тексту сообщения, Ильдар Закиров и не пытается скрыть того, что манипулировал действиями подростка.«Несмотря на нашу правоту – мы создали дополнительное уведомление, в котором указали, что мы всё таки проведем митинг но попозже изменив время с 12 – 00 на 15 – 00, те формально решили что не стоит мешать гражданам которые будут говорить о здоровом образе жизни, который так же немаловажен для общества», - пишет Закиров под сканами документов, адресованных 18-летнему воткинскому лицеисту.Уведомление в муниципальную полицию Ижевска о проведении митинга Навального подписала 19-летняя Алина Мурина. Девушка называет себя активистом социалистического движения «ИСКРА», до недавнего времени она состояла в рядах удмуртского регионального отделения ЛКСМ России. Руководит им Антон Ишкатов – «правая рука» видного коммуниста Удмуртии Владимира Чепкасова.В ноябре прошлого года, когда пленум регионального отделения КПРФ исключил Чепкасова из состава бюро республиканского комитета партии, именно Ишкатов порвал на себе тельняшку и попытался устроить драку в офисе коммунистов на улице Свердлова в Ижевске.Члены удмуртского отделения Ленинского комсомола есть и в друзьях Руслана Великоконя. Например, Михаил Соколов, указавший Вконтакте в качестве места своей работы УНО Фонд «Правового обеспечения граждан». Он перепостил на своей стене в социальной сети тот же самый текст, который ранее опубликовал в Фейсбуке Ильдар Закиров.Если связь ПАРНАСА с Навальным еще можно себе представить, то помощь оппозиционеру со стороны коммунистов выглядит, мягко говоря, экзотично. Московский оппозиционер никогда не проявлял социалистических или коммунистических взглядов, да и лидер КПРФ Геннадий Зюганов ни разу не высказывал своей поддержки Алексею Навальному. Сложно представить вместе электорат холеного столичного адвоката и коммуниста-ленинца.Остается только догадываться, как именно или с помощью чего убеждали воткинского лицеиста и ижевскую девушку-комсомолку «старшие товарищи» из ПАРНАСА и Ленинского комсомола. Неизвестна пока и реакция на случившееся в Удмуртии со стороны центральных отделений ПАРНАСА и КПФР в Москве.



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