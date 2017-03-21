Пассажир и водитель иномарки получили травмы в ДТП в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:34



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля "KIA", женщина, 1978 года рождения, (водительский стаж 10 лет) совершила столкновение с автомобилем "Лада Гранта", под управлением 35-летнего мужчины (водительский стаж 18 лет). В результате ДТП пассажир, женщина 1989 года рождения и водитель "KIA" получили травмы.Дорожные полицейские напоминают водителям, что согласно правилам маневрирования, при перестроении водитель должен уступить дорогу тем транспортным средствам, которые перестроения не совершают. Водитель, движущийся по своей полосе, всегда имеет преимущество перед тем, кто только собирается занять эту полосу.