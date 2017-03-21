На 40 процентов меньше налогов получил Ижевск в прошлом году

Опубликована: Сегодня 14:27

фото: ridus.ru
В 2016 году Ижевск получил налогов на 40 процентов меньше, чем в предыдущие годы. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на коллегии инвестиционного развития Удмуртии рассказал председатель правительства региона Виктор Савельев. По его словам, это, в частности, связано с оценкой кадастровой стоимости земель, так как до 2017 года её могли проводить коммерческие структуры.

«Появились коммерческие структуры, которым было дано право эту оценку делать. Безусловно предприимчивые наши бизнесмены и промышленные предприятия этим воспользовались и практически в два раза уронили кадастровую оценку по территории Удмуртской Республики. Недополучение налогов по прошлому году. Город Ижевск получил налог по земельному налогу и так далее на 40 процентов меньше», - сказал Савельев.

С этого года оценку кадастровой стоимости земельного участка могут проводить только государственные структуры. «Мы такую структуру на базе БТИ (Бюро технической инвентаризации - прим. ред.) практически создали», - добавил председатель регионального правительства. По его словам, первоочерёдными задачами этой структуры сделать оценку кадастровых земель промышленности, потом населенных пунктов и после участков в сельских районах.



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