На 40 процентов меньше налогов получил Ижевск в прошлом году

Опубликована: Сегодня 14:27



фото: ridus.ru фото: ridus.ru

«Появились коммерческие структуры, которым было дано право эту оценку делать. Безусловно предприимчивые наши бизнесмены и промышленные предприятия этим воспользовались и практически в два раза уронили кадастровую оценку по территории Удмуртской Республики. Недополучение налогов по прошлому году. Город Ижевск получил налог по земельному налогу и так далее на 40 процентов меньше», - сказал Савельев.С этого года оценку кадастровой стоимости земельного участка могут проводить только государственные структуры. «Мы такую структуру на базе БТИ (Бюро технической инвентаризации - прим. ред.) практически создали», - добавил председатель регионального правительства. По его словам, первоочерёдными задачами этой структуры сделать оценку кадастровых земель промышленности, потом населенных пунктов и после участков в сельских районах.