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Московский суд пожизненно лишил Мару Багдасарян водительских прав
Опубликована: Сегодня 15:21 Савеловский суд Москвы пожизненно лишил Мару Багдасарян водительских прав. Как пишет «Газета.Ru», в ходе судебного заседания прокурор представил суду справку экспертной комиссии, согласно которой у Багдасарян обнаружено заболевание — эпилепсия.
«В ходе проверки мы установили, что окончательный диагноз «эпилепсия» Багдасарян был поставлен 27 июня 2016 года и никем не был опровергнут, — сказал прокурор. — Данное заболевание входит в перечень заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами».
Водительские права нарушительнице ПДД могут вернуть только если разрешат врачи. В свою очередь, отец девушки заявил, что его дочь полностью здорова.
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