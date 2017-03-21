Московский суд пожизненно лишил Мару Багдасарян водительских прав

Опубликована: Сегодня 15:21



фото: m.pikabu.ru фото: m.pikabu.ru

«В ходе проверки мы установили, что окончательный диагноз «эпилепсия» Багдасарян был поставлен 27 июня 2016 года и никем не был опровергнут, — сказал прокурор. — Данное заболевание входит в перечень заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами».Водительские права нарушительнице ПДД могут вернуть только если разрешат врачи. В свою очередь, отец девушки заявил, что его дочь полностью здорова.