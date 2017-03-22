Начальник одного из бюро завода «Купол» в Ижевске получал откат за выписанные премии

Опубликована: 21 Марта 2017 г. 17:19



фото: istoki.tv фото: istoki.tv

Мужчина обращался к рабочим с предложением о начислении премии из фонда начальника цеха в повышенном размере, за что они должны были отдавать ему половину полученной премии. В итоге каждый из десяти рабочих ежемесячно платил 61-летнему начальнику в среднем по 3 тыс рублей. С января по ноябрь 2016 года он незаконно получил более 250 тыс рублей.В рамках расследования уголовного дела допрошено больше 200 свидетелей, в том числе рабочие и руководство цеха. Изъята документация и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Обвиняемый на следствии полностью признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.