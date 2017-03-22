Начальник одного из бюро завода «Купол» в Ижевске получал откат за выписанные премии

Опубликована: 21 Марта 2017 г. 17:19

фото: istoki.tv
До пяти лет лишения свободы грозит начальнику бюро одного из цехов ИЭМЗ «Купол», обвиняемого по частям 5 и 6 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Мужчина обращался к рабочим с предложением о начислении премии из фонда начальника цеха в повышенном размере, за что они должны были отдавать ему половину полученной премии. В итоге каждый из десяти рабочих ежемесячно платил 61-летнему начальнику в среднем по 3 тыс рублей. С января по ноябрь 2016 года он незаконно получил более 250 тыс рублей.
 
В рамках расследования уголовного дела допрошено больше 200 свидетелей, в том числе рабочие и руководство цеха. Изъята документация и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Обвиняемый на следствии полностью признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Загрузка...
Теги
туризм физкультура природа строительство семья Балезино свадьба Малая Пурга творчество суд фестиваль ветеран Завьялово Дмитрий Медведев образование животные долг самолет погода убийство терроризм ГИБДД бизнес Интернет лес СКП религия ГЖД торговля МЧС пожар алкоголь недвижимость хоккей Россия Владимир Путин безопасность промышленность здоровье ИжГТУ США медицина Голливуд школа депутат праздник звезда дороги дети телевидение прокуратура технологии СМИ вода ДТП пенсия рейтинг Александр Волков выставка бюджет занятость Ижевск штраф наркотики армия Удмуртия выборы пристав Можга биатлон молодежь Госсовет УР футбол банк мода кино траур МВД Игра правительство Глазов ЖКХ транспорт Воткинск преступление видео Ува полиция Ижавто Украина Москва музыка оружие финансы зоопарк Новый год/Рождество конкурс ремонт Сарапул инвалид
Все теги
Яндекс.Погода