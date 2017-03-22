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Полицейские разыскивают в Ижевске 10-летнюю девочку
Опубликована: Сегодня 08:29 Полицейские разыскивают в Ижевске 10-летнюю девочку, которая ушла из дома в городке Металлургов вечером во вторник, 21 марта. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ижевску.
Последний раз родители видели ребенка в семь часов вечера. Позже школьница связалась с ними, но отказалась сказать, где она находится. Читатели информагентства «Сусанин», знакомые с ситуацией, рассказали, что причиной поступка девочки могла стать ссора с родителями.
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