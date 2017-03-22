Полицейские разыскивают в Ижевске 10-летнюю девочку

Опубликована: Сегодня 08:29



фото: goroddomodedovo.ru фото: goroddomodedovo.ru

Последний раз родители видели ребенка в семь часов вечера. Позже школьница связалась с ними, но отказалась сказать, где она находится. Читатели информагентства «Сусанин», знакомые с ситуацией, рассказали, что причиной поступка девочки могла стать ссора с родителями.