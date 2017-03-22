Взглянуть на зверей в Ижевске станет дороже

Опубликована: Сегодня 10:12

С 1 апреля стоимость взрослого входного билета в Зоопарк Ижевска составит 250 руб.

Вместе с тем возможность бесплатного посещения зоопарка все же предусмотрена. Так, свободный вход останется для ветеранов Великой отечественной воины и лиц, приравненных к ним, для ветеранов боевых действий и труда УР и РФ, ликвидаторов аварий на Чернобыльской АС, ПО «Маяк», ветеранов подразделений особого риска, детей до 5 лет, воспитанниов детских домов с сопровождающим, детей-инвалидов (до 18 лет) с 1 сопровождающим, инвалидов I и II группы с 1 сопровождающим, многодетные семьи (три и более детей, до 18 лет), руководители групп детей от 10 человек и более.




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