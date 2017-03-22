Телевизор в воде теперь может увидеть каждый житель Ижевска

Опубликована: Сегодня 09:28



фото: Вадим Исаков фото: Вадим Исаков

Как выяснилось, причина данного действия до банальности проста: несколькими часами ранее в этом водоеме повисли «на пузе» несколько автомобилей. Один из водителей, чтобы в ловушку не попали другие автолюбители, установил в водоеме вот такой предупреждающий знак в виде телевизора.