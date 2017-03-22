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Телевизор в воде теперь может увидеть каждый житель Ижевска
Опубликована: Сегодня 09:28 Оригинальная инсталляция появилась сегодня в Ижевске в проезде между домами по ул.Удмуртская, 300 и пер. Северный, 61. Неизвестный местный житель бросил в наполненную водой огромную яму телевизор.
Как выяснилось, причина данного действия до банальности проста: несколькими часами ранее в этом водоеме повисли «на пузе» несколько автомобилей. Один из водителей, чтобы в ловушку не попали другие автолюбители, установил в водоеме вот такой предупреждающий знак в виде телевизора.
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