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Полицейские помешали жителю Ижевска продать 1 кг «синтетики»
Опубликована: Сегодня 11:03 При попытке сбыта синтетических наркотиков путем закладок в Ижевске задержан 23-летний местный житель. В ходе проведения обыска по его месту жительства полицейские обнаружили приготовленные к сбыту наркотические средства общей массой почти 1 кг.
Задержанный рассказал правоохранителям, что наркотик приобрёл через сеть Интернет, а закладку забрал в Ленинском районе Ижевска. В настоящее время задержанный водворён в следственный изолятор. По фактам покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах возбуждены уголовные дела.
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