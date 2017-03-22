Полицейские помешали жителю Ижевска продать 1 кг «синтетики»

Опубликована: Сегодня 11:03

фото: пресс-служба МВД по УР
При попытке сбыта синтетических наркотиков путем закладок в Ижевске задержан 23-летний местный житель. В ходе проведения обыска по его месту жительства полицейские обнаружили приготовленные к сбыту наркотические средства общей массой почти 1 кг.

Задержанный рассказал правоохранителям, что наркотик приобрёл через сеть Интернет, а закладку забрал в Ленинском районе Ижевска. В настоящее время задержанный водворён в следственный изолятор. По фактам покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах возбуждены уголовные дела.
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