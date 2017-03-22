Пешехода сбили в Завьяловском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:47

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Завьяловском районе Удмуртии пешеход получил травмы в результате наезда иномарки. 55-летний мужчина пренебрег п.п.4.1 правил дорожного движения, и шел вне населенного пункта в темное время суток в попутном для транспортного средства направлении без светоотражающих элементов на одежде.

ДТП произошло накануне, 21 марта около 20.00 на 1 км автомобильной дороги "Завьялово-Гольяны". Водитель "Daewoo Nexia", мужчина, 1981 года рождения (водительский стаж 18 лет) не сразу увидел в темноте пешехода.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в обязанности пешехода, передвигающегося вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости входит обязательное применение световозвращающих элементов и обеспечение их видимости водителями транспортных средств. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.



Загрузка...
Теги
звезда здоровье бюджет ЖКХ медицина Малая Пурга инвалид Владимир Путин МВД преступление армия Голливуд Александр Волков Воткинск Новый год/Рождество ветеран бизнес семья Завьялово прокуратура самолет выставка мода ГИБДД Дмитрий Медведев МЧС ГЖД Россия образование биатлон природа безопасность ИжГТУ конкурс Глазов СКП Москва видео Можга США Ижавто Сарапул молодежь правительство телевидение полиция лес СМИ дороги рейтинг штраф недвижимость фестиваль ДТП хоккей траур кино дети Украина футбол вода торговля школа погода алкоголь праздник выборы депутат убийство пожар занятость долг Игра наркотики промышленность пристав технологии Удмуртия Ува Балезино Интернет физкультура пенсия свадьба туризм суд Ижевск Госсовет УР транспорт финансы банк строительство оружие творчество терроризм животные зоопарк религия музыка ремонт
Все теги
Яндекс.Погода