Пешехода сбили в Завьяловском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:47



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ДТП произошло накануне, 21 марта около 20.00 на 1 км автомобильной дороги "Завьялово-Гольяны". Водитель "Daewoo Nexia", мужчина, 1981 года рождения (водительский стаж 18 лет) не сразу увидел в темноте пешехода.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в обязанности пешехода, передвигающегося вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости входит обязательное применение световозвращающих элементов и обеспечение их видимости водителями транспортных средств. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.