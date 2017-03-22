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В Ижевске нашли сбежавшую из дома 10-летнюю девочку
Опубликована: Сегодня 12:37 В Ижевске нашли сбежавшую из дома 10-летнюю девочку. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе управления МВД России по столице Удмуртской Республике.
«Девочку нашли недалеко от места жительства», - отметили в силовом ведомстве. Школьницу вернули родителям.
Напомним, 10-летняя девочка ушла из дома в городке Металлургов вечером во вторник, 21 марта. Последний раз родители видели ребенка в семь часов вечера. Позже школьница связалась с ними, но отказалась сказать, где она находится. Предполагается, что девочка сбежала из-за ссоры с родителями.
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