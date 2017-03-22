Волонтеры вышли на улицы Ижевска бесплатно делать чужую работу

Опубликована: Сегодня 13:32



фото: izh.ru фото: izh.ru

Продлится организованное Управлением по делам молодежи Администрации города, Штабом городского добровольчества «Иж-волонтер» и ВОО «Молодая гвардия» мероприятие до 24 марта включительно. Добровольцы подростковых центров, волонтерских отрядов, неравнодушные горожане и все те, кто выразил желание сделать наш город чище ежедневно с 14.00 до 16.00 собираются во всех районах города и бесплатно делают чужую работу.Сами добровольцы считают, что нельзя все время сетовать на власть, надо выходить и помогать в благоустройстве города. Убирать снег и наледь на остановках, чистить придомовые территории, чтобы избежать затопления подвалов жилых домов талыми водами. Своим примером они хотят показать, что готовы помогать и власти, и ижевчанам в благоустройстве города.- Мы распространяли информацию через СМИ, социальные сети, приглашали всех желающих присоединиться к акции, - говорит Анастасия Пестерева, координатор штаба «Иж-волонтер». - Нас сопровождает мастер МУП города Ижевска «ДРЭУ», который определяет участок, проводит инструктаж по технике безопасности. Горожане тоже проявляют инициативу, подходят, хотят присоединиться. Основную очистку площадки производит трактор. И затем волонтеры берут в руки свой основной рабочий инструмент - ломики, скребки, лопаты.Такая акция проводится в нашем городе в первый раз, но, судя по отношению дорожников к своими обязанностям, не в последний.