Киноконцертный зал появится в Ижевске в помещении ДК «Ижмаш»

Опубликована: Сегодня 14:19



фото: udmgp.ru фото: udmgp.ru

Как сообщает «Комсомольская правда-Ижевск» со ссылкой на министра культуры и туризма Удмуртии Владимира Соловьева, эскизная проработка проекта уже началась. Планируется, что часть из необходимых 200 млн рублей удастся получить из федерального бюджета.Впервые предложение сделать из ТЮЗа кинотеатр поступило от министра культуры РФ Владимир Мединский в январе 2017 года.