После падения 10-летнего мальчика в яму в Ижевске началась проверка

Опубликована: Сегодня 15:13



фото: vk.com/udmurtiya18rus (Марина Голосеева) фото: vk.com/udmurtiya18rus (Марина Голосеева)

На сегодняшний день устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается принадлежность строящегося объекта и соблюдение правил безопасности.