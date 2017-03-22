После падения 10-летнего мальчика в яму в Ижевске началась проверка

Опубликована: Сегодня 15:13

фото: vk.com/udmurtiya18rus (Марина Голосеева)
Следователи начали в Ижевске проверку по факту падения ребенка в яму на территории строящегося объекта. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, вчера около 15.00 во время прогулки на ул. Союзная 10-летний мальчик зашел на территорию заброшенного строящегося объекта и провалился в яму глубиной около 5 метров. В результате падения он получил незначительные ушибы и был доставлен в больницу. Угрозы жизни ребенка нет.

На сегодняшний день устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается принадлежность строящегося объекта и соблюдение правил безопасности.



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