Желание овладеть женским бельем привело жителя Удмуртии на скамью подсудимых

Опубликована: Сегодня 15:52

фото: marieclaire.co.uk
За кражу женской одежды со взломом житель Можгинского района может надолго лишиться свободы. По сообщению пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, по подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний неработающий, ранее судимый мужчина.

«В ночное время в дом, расположенный по ул.Ворошилова г.Можги, путем взлома запорных устройств проникло неустановленное лицо и похитило с бельевой веревки женское белье», - говорится в сообщении.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, устанавливается его причастность к совершению других преступлений.



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