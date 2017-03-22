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Желание овладеть женским бельем привело жителя Удмуртии на скамью подсудимых
Опубликована: Сегодня 15:52 За кражу женской одежды со взломом житель Можгинского района может надолго лишиться свободы. По сообщению пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, по подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний неработающий, ранее судимый мужчина.
«В ночное время в дом, расположенный по ул.Ворошилова г.Можги, путем взлома запорных устройств проникло неустановленное лицо и похитило с бельевой веревки женское белье», - говорится в сообщении.
По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, устанавливается его причастность к совершению других преступлений.
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