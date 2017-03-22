Желание овладеть женским бельем привело жителя Удмуртии на скамью подсудимых

Опубликована: Сегодня 15:52



фото: marieclaire.co.uk фото: marieclaire.co.uk

«В ночное время в дом, расположенный по ул.Ворошилова г.Можги, путем взлома запорных устройств проникло неустановленное лицо и похитило с бельевой веревки женское белье», - говорится в сообщении.По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, устанавливается его причастность к совершению других преступлений.