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Забег на "небоскреб" впервые состоится в Ижевске
Опубликована: Сегодня 16:43 Забег на «небоскреб» впервые состоится в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие состоится 15 апреля в бизнес-центре «Удмуртия», на пересечении улиц Ленина и Орджоникидзе.
Спортсменам на скорость нужно подняться на самый верхний, двадцатый этаж здания по лестнице. Как правило, стартуют они через определенные промежутки времени.
Соревнования в этой дисциплине очень популярны во всем мире, они проводятся на самых высоких зданиях по всему миру. Первый такой забег прошел на знаменитой Эмпайр Стейт Билдинг в 1977 году.
Принять участие в забеге могут как мужчины, так и женщины с 18 лет. Количество мест ограничено.
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