Забег на "небоскреб" впервые состоится в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:43



фото: superjob.uz фото: superjob.uz

Спортсменам на скорость нужно подняться на самый верхний, двадцатый этаж здания по лестнице. Как правило, стартуют они через определенные промежутки времени.Соревнования в этой дисциплине очень популярны во всем мире, они проводятся на самых высоких зданиях по всему миру. Первый такой забег прошел на знаменитой Эмпайр Стейт Билдинг в 1977 году.Принять участие в забеге могут как мужчины, так и женщины с 18 лет. Количество мест ограничено.