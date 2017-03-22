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Жители Ижевска сообщают о столбе дыма над сгоревшим в ноябре складом Ижтрейндинг
Опубликована: Сегодня 17:39 В Ижевске на Воткинском шоссе над складом торговой компании Ижтрейдинг поднимается столб. Об этом пишут очевидцы в соцсети ВКонтакте. Спецавтомобили пожарной службы еще не подъехали, но вдалеке уже слышны их сирены.
По последним данным, поступившим от МЧС, на сгоревшем складе происходят газорезательные работы.
Напомним, что 27 ноября на товарном складе торговой группы возгорание холодильника. Пожарные обследовавшие помещения, спасли 5 человек. Один из пострадавших скончался по пути в больницу. Локализовать пожар на складе удалось лишь к восьми вечера. К тому моменту, по сообщению Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, в тушении принимали участие уже свыше 170 человек и больше 50 единиц техники.
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