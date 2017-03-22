Жители Ижевска сообщают о столбе дыма над сгоревшим в ноябре складом Ижтрейндинг

Опубликована: Сегодня 17:39

фото: vk.com/udmurtiya18rus (Александр Арекеев)
В Ижевске на Воткинском шоссе над складом торговой компании Ижтрейдинг поднимается столб. Об этом пишут очевидцы в соцсети ВКонтакте. Спецавтомобили пожарной службы еще не подъехали, но вдалеке уже слышны их сирены.

По последним данным, поступившим от МЧС, на сгоревшем складе происходят газорезательные работы.

Напомним, что 27 ноября на товарном складе торговой группы возгорание холодильника. Пожарные обследовавшие помещения, спасли 5 человек. Один из пострадавших скончался по пути в больницу. Локализовать пожар на складе удалось лишь к восьми вечера. К тому моменту, по сообщению Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, в тушении принимали участие уже свыше 170 человек и больше 50 единиц техники. 



Загрузка...
Теги
лес СКП Можга Москва армия рейтинг депутат Россия музыка творчество МЧС банк телевидение Новый год/Рождество дороги Ува алкоголь недвижимость физкультура Сарапул промышленность Ижевск свадьба пристав технологии наркотики финансы прокуратура ремонт футбол Завьялово Малая Пурга транспорт туризм здоровье ИжГТУ Воткинск ДТП Госсовет УР строительство ГЖД суд религия торговля полиция конкурс школа занятость преступление оружие безопасность фестиваль Украина вода семья Дмитрий Медведев природа биатлон медицина дети Ижавто животные Глазов молодежь зоопарк звезда штраф убийство кино долг США СМИ праздник мода Интернет образование Голливуд траур бизнес видео пожар пенсия ветеран инвалид Игра погода МВД выборы хоккей самолет терроризм бюджет ЖКХ Александр Волков ГИБДД Владимир Путин выставка Балезино правительство Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода