Жители Ижевска сообщают о столбе дыма над сгоревшим в ноябре складом Ижтрейндинг

Опубликована: Сегодня 17:39



фото: vk.com/udmurtiya18rus (Александр Арекеев) фото: vk.com/udmurtiya18rus (Александр Арекеев)

По последним данным, поступившим от МЧС, на сгоревшем складе происходят газорезательные работы.Напомним, что 27 ноября на товарном складе торговой группы возгорание холодильника. Пожарные обследовавшие помещения, спасли 5 человек. Один из пострадавших скончался по пути в больницу. Локализовать пожар на складе удалось лишь к восьми вечера. К тому моменту, по сообщению Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, в тушении принимали участие уже свыше 170 человек и больше 50 единиц техники.