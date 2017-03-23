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Украина запретила Юлие Самойловой приезжать на конкурс «Евровидение-2017»
Опубликована: Сегодня 18:23 Служба безопасности Украины официально запретила въезд на территорию страны Юлие Самойловой, представительнице России на конкурсе «Евровидение-2017». Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
Ранее глава СБУ Василий Грицак в эфире украинского телеканала заявил, что «возглавляемая им служба никак не может допустить приезда в страну человека, посетившего Крым и высказавшего в социальных сетях скепсис по поводу евро-атлантических устремлений Киева».
Ажиотаж по поводу приезда российской участницы международного песенного конкурса на Украине царит уже давно. Советник министра МВД и депутат Верховной Рады Антон Геращенко на прошлой неделе угрожал арестовать Юлию Самойлову, если та посмеет въехать на территорию Украины.
В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия будет бойкотировать все последующие конкурсы, если руководство "Евровидения" не вступится за Самойлову.
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