Украина запретила Юлие Самойловой приезжать на конкурс «Евровидение-2017»

Опубликована: Сегодня 18:23

фото: hyser.com.ua
Служба безопасности Украины официально запретила въезд на территорию страны Юлие Самойловой, представительнице России на конкурсе «Евровидение-2017». Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Ранее глава СБУ Василий Грицак в эфире украинского телеканала заявил, что «возглавляемая им служба никак не может допустить приезда в страну человека, посетившего Крым и высказавшего в социальных сетях скепсис по поводу евро-атлантических устремлений Киева».

Ажиотаж по поводу приезда российской участницы международного песенного конкурса на Украине царит уже давно. Советник министра МВД и депутат Верховной Рады Антон Геращенко на прошлой неделе угрожал арестовать Юлию Самойлову, если та посмеет въехать на территорию Украины.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия будет бойкотировать все последующие конкурсы, если руководство "Евровидения" не вступится за Самойлову.
Загрузка...
Теги
мода семья Удмуртия хоккей США Дмитрий Медведев МЧС пенсия музыка Москва природа дороги рейтинг МВД Госсовет УР биатлон строительство прокуратура транспорт СМИ Воткинск кино вода здоровье ремонт самолет творчество религия образование Голливуд пожар дети праздник убийство промышленность Интернет Ижевск зоопарк физкультура алкоголь фестиваль ДТП безопасность конкурс Новый год/Рождество видео школа Балезино молодежь футбол преступление депутат животные ГЖД телевидение оружие траур погода звезда банк туризм технологии Украина ветеран ЖКХ торговля недвижимость инвалид долг армия Завьялово Сарапул медицина выборы пристав ИжГТУ Глазов ГИБДД СКП суд свадьба терроризм наркотики Александр Волков штраф финансы Можга занятость Россия бизнес Ижавто Владимир Путин Игра лес выставка полиция Малая Пурга бюджет Ува правительство
Все теги
Яндекс.Погода